Un smartphone pensé pour l’outdoor débarque dans la boutique Free Mobile

La boutique Free Mobile accueille un nouveau smartphone bénéficiant d’une conception renforcée.

Il s’agit du Crosscall Core-M4 qui s’affiche à 299 euros en paiement au comptant. On peut également l’acquérir en 4x sans frais (77 euros à la commande, puis 3 fois 74 euros) ou 24x sans frais (107 euros à la commande, puis 24 fois 8 euros).

Outre sa résistance à l’eau, à la poussière, aux chutes et aux rayures, indiquée par des certifications IP68 et MIL-STD-810G, ce smartphone propose un processeur quad-core 1,3 GHz associé à 2 Go de RAM (chipset Snapdragon 215), une batterie 3 000 mAh, un écran IPS 5 pouces en 960 x 480 pixels, un stockage extensible par MicroSD, le mini-jack, des capteurs photo 2/12 Mégapixels et une interface basée sur Android 9.0 Pie. Il supporte la 4G 700 MHz (B28), chère aux abonnés Free Mobile.