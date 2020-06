Abonnés Freebox Delta : vous pouvez désormais lancer Spotify avec Alexa sans payer d’abonnement

Il est désormais possible de lancer Spotify avec Alexa, même avec un compte gratuit.

Plus besoin d’un abonnement Premium pour faire monter le son sur votre Freebox Delta. Le service de streaming Spotify est désormais utilisable depuis les enceintes connectées Alexa, dont la dernière Freebox fait partie, y compris pour les utilisateurs n’étant pas abonnés à sa formule payante

Cette compatibilité avec l’assistant vocal d’Amazon a été lancée progressivement, tout d’abord réservée aux Etats-Unis, à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande. Cette semaine, d’autres pays viennent s’ajouter à la liste, notamment la France donc, mais aussi l’Espagne, le Canada, le Royaume-Uni ou l’Italie.

Cependant, les fonctionnalités sont plus limitées que lors d’une utilisation avec un compte Premium. Via un compte gratuit, il est notamment possible de lancer des playlists spécifiques, rejouer une liste de lecture ou reprendre la lecture à l’endroit où elle a été interrompue.

Vous pouvez associer votre compte, gratuit comme Premium, directement depuis votre application mobile Alexa en suivant notre tutoriel pour piloter Spotify sur la Freebox Delta. Vous y trouverez également le détail des fonctionnalités proposées pour un compte Premium. Parmi lesquelles jouer un genre de musique précis, ou demander de quelle musique il s’agit.