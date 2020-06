Free Mobile : une nouvelle valeur sûre de Xiaomi débarque dans la boutique en ligne

Le Redmi Note 9 a fait son entrée dans la boutique en ligne de Free aujourd’hui. Un nouveau modèle de la gamme très appréciée de Xiaomi.

Le smartphone a récemment été lancé en France, après son annonce pour l’international en avril dernier. Très appréciée, la gamme des Redmi note de Xiaomi propose généralement un très bon rapport qualité prix, le Note 8 Pro faisant d’ailleurs partie de nos must-have si vous avez un budget de moins de 250€.

Vous pouvez dès à présent le commander sur la boutique Free Mobile. Le Xiaomi Redmi Note 9, dans sa version 64 Go et en coloris Gris de Minuit, est disponible pour 199€ au comptant. Si vous désirez le payer en plusieurs fois, vous pouvez opter pour la formule 4 fois sans frais avec un premier versement de 52€ à la commande, puis trois fois 49€ sans frais. Il est également proposé en 24 fois sans frais, avec un premier paiement de 31€ puis 24 fois 7€ sans frais.

Univers Freebox vous en proposera un test complet la semaine prochaine, en attendant vous pouvez découvrir nos impressions sur sa version Pro, qui nous a plutôt séduit.

Le Redmi Note 9 propose le chipset Helio G85, la définition FHD+ sur un écran IPS 6,53 pouces, un quadruple capteur photo 48 + 8 + 2 + 2 Mégapixels au dos et une batterie 5 020 mAh rechargeable en 18 Watts. Il est également compatible avec la bande fréquence 700 MHz, qui est chère à Free Mobile et aux abonnés. Le stockage initial de 64Go peut être étendu jusqu’à 512 Go et vous pouvez compter sur 3 Go de RAM, avec Android 10. Voici la fiche complète du smartphone.