Free offre un smartphone avec son forfait 100Go : c’est parti !

Nous vous annoncions hier que Free préparait une nouvelle vente privée sur le mobile avec une surprise. Elle vient d’être lancée sur le site Veepee.fr

Ce forfait Free Veepee est proposé au tarif habituel, soit 19,99€/mois ou 15,99€/mois pour les abonnés Freebox, mais avec un smartphone qui n’avait encore jamais été proposé à savoir le tout nouveau OPPO A9 2020 128 Go Bleu Cobalt offert (d’une valeur de 199€). L’engagement est de 24 mois et la carte SIM est facturée 10€

Cette offre valable jusqu’au 30 juin 2020 à 6h, pour une nouvelle souscription exclusivement sur Veepee, réservée aux membres Veepee, à l’exclusion des membres ayant déjà bénéficié d’une offre promotionnelle mobile Free vente-privee au cours des 13 derniers mois et ayant résilié leur ligne mobile Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription. La portabilité entrante du numéro après la souscription n’est pas accessible dans le cadre de cette offre promotionnelle. Offre limitée à un forfait par abonné.

Détails du forfait

En France métropolitaine :

• 100 Go d’internet en 4G/4G+ et 3G, avec mobile 4G/4G+ (débit réduit au-delà)

• Appels illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine, vers les mobiles Etats-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine (hors Taïwan, Hong Kong, Macao) et DOM (1) et vers les fixes de 100 destinations

• SMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM

• MMS illimités vers la France métropolitaine

• Free WiFi illimité

Depuis l’étranger et DOM :

• Appels, SMS, MMS illimités depuis Europe et DOM vers les fixes et mobiles d’Europe, des DOM et de France métropolitaine et depuis les Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël vers les fixes et mobiles du même pays et de France métropolitaine.

• Internet 25 Go/mois depuis Europe, DOM , Suisse, Guernesey, Jersey, Ile de Man, Etats-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Algérie, Tunisie, Israël, Turquie, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, Malaisie, Thaïlande, Sri Lanka, Bangladesh, Russie, Ukraine, Serbie, Monténégro, Biélorussie, Macédoine, Arménie, Géorgie, Kazakhstan, Pakistan, Ouzbékistan et Chine (hors Taïwan, Hong Kong, Macao) (au-delà : 0,0054€/Mo depuis Europe, DOM et facturation au tarif en vigueur depuis les autres destinations).