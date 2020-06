Free investit dans le leader des services par drone pour les télécommunications

Iliad annonce une prise de participation de 30% dans Instadrone à la suite de la mise en oeuvre de son fonds Solid-19.

Depuis plus de 5 ans, Instadrone se démarque notamment dans l’accompagnement des telcos autour de la recherche et construction de sites en téléphonie mobile. Panoramiques d’implantation, visée FH, rapport Pathloss et Inspection de structure, ce réseau de prestation par drone, maitrise l’ensemble des prestations aériennes dédiées aux télécommunications.

Figurant parmi les fournisseurs les plus innovants d’Iliad-Free, Instadrone a récemment sollicité une participation du groupe de Xavier Niel dans le cadre du fonds solidaire Solid-19 lancé pendant le confinement par Iliad, pour venir en aide à ses sous-traitants TPE/PME fragilisés par la crise.

La demande a porté ses fruits puisqu’aujourd’hui, la maison-mère de Free annonce une prise de participation minoritaire de 30% dans le “1er réseau d’opérateurs de captation par drone et traitement de la donnée sous licence de marque en France”.

Créée en 2014, la structure compte aujourd’hui 23 agences en France et 4 à l’étranger. Depuis quatre ans, cette société s’est spécialisée dans la récupération et l’analyse de données techniques pour les secteurs industriels (énergie, BTP, environnement…) en développant son propre bureau d’études radio et géomatique. Ses prestations adressent un large panel de besoins en forte expansion : réalisation de plans topographiques, inspection de bâtiments, collecte de points géo-référencés pour de la modélisation de structures, suivi de chantiers, contrôle de la qualité de l’air, prélèvements, etc.

D’autres prises de participation de ce type sont à prévoir chez Iliad, “nous sommes très heureux de ce projet, né suite au lancement de notre fonds Solid-19. Cette initiative solidaire, qui a fortement mobilisé en interne, rencontre un vrai écho : à ce jour, nous avons reçu une dizaine de demandes, dont la moitié sont déjà bien avancées. Cette prise de participation, sollicitée par Instadrone, vient compléter nos divers modes d’intervention auprès de notre réseau de partenaires” a déclaré Nicolas Jaeger, directeur financier d’Iliad.