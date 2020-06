La chaîne OL TV survit et signe un accord de distribution en direct avec Free

OL TV continuera d’émettre la saison prochaine malgré son retrait le 29 juillet des offres Canal. La chaîne a déjà signé un accord de distribution avec Free, Bouygues Telecom et SFR.

Diffusée historiquement en exclusivité par Canal et incluse dans l’offre Freebox Révolution avec TV by Canal et Freebox Delta sur le canal 172, la chaîne OL TV disparaîtra des offres de la filiale de Vivendi le 29 juillet, une date officialisée dans le nouveau plan de service du groupe. Bien décidée à survivre, la chaîne a entamé récemment des discussions avec les opérateurs. Et bonne nouvelle, OL TV va continuer l’aventure après 15 ans d’existence, révèle L’Equipe. Un accord de distribution en direct a notamment été signé avec Free. Mais pas seulement puisqu’un terrain d’entente a également été trouvé avec SFR et Bouygues Telecom. Par ailleurs, des négociations sont toujours en cours avec Orange et Molotov, éventuel nouveau distributeur de la chaîne.

Sur les quatre dernières années, Canal+ a versé environ 450 000 euros par an pour la seule distribution d’OL TV dans ses offres. Ajouté à cela, un contrat sur les droits des matches amicaux des équipes masculine et féminine mais aussi de la Ligue des champions de l’OL féminin. Celui-ci arrivera à échéance fin août, une prolongation est actuellement en discussion.

Début 2020, OL TV a battu son record d’audience avec 1,1 million de téléspectateurs en audience moyenne mensuelle. Et aura à coeur de faire mieux prochainement en mettant les bouchées doubles sur l’actualité de l’Olympique Lyonnais via ses quotidiennes et la couverture du plus de rencontres possibles avec une volonté d’ouverture dans sa programmation sur son club américain de soccer féminin OL Reign mais aussi sur l’e-sport et le basket où des discussions sont entamées avec l’ASVEL pour couvrir son actualité.