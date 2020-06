Freebox Delta et Révolution avec TV by Canal : le clap de fin de la chaîne OL TV décalé d’un mois

Initialement prévu le 27 juin, le retrait d’OL TV des offres Canal est désormais fixé au 29 juillet. La chaîne serait en discussion avec Orange et Bouygues Telecom.

Après OM TV et Girondins TV, mauvaise nouvelle pour les supporters de l’Olympique Lyonnais. Canal+ retirera finalement la chaîne OL TV de ses offres le 29 juillet prochain, annonce aujourd’hui son nouveau plan de service. Le retrait interviendra seulement deux jours après le quinzième anniversaire de la chaîne.

Fin mai, Canal+ avait d’ailleurs annoncé la fin de la diffusion d’OL TV le 27 juin avant de retirer son message sur son site. Selon L’Equipe, les discussions ont alors repris, visiblement en vain. L’accord avec la chaîne cryptée se terminera fin juillet.

Sur les quatre dernières années, Canal+ a versé environ 450 000 euros par an pour la distribution d’OL TV dans ses offres. La version TV de la chaîne pourrait toutefois survivre à la rentrée, des discussions seraient en cours avec Orange et Bouygues.

OL TV est diffusée en exclusivité par Canal et incluse dans l’offre Freebox Révolution avec TV by Canal et Freebox Delta sur le canal 172. Il reste encore 5 semaines pour en profiter.