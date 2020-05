OLTV va disparaître des offres Canal et donc des Freebox Delta et Révolution

TV by Canal va perdre une chaîne

Mauvaise nouvelle pour les supporters de l’Olympique Lyonnais puisque Canal+ annonce l’arrêt d’OL TV, la chaîne officiel du club. La fin est programmée pour le 27 juin prochain. Elle était diffusée en exclusivité par Canal et incluse dans l’offre TV by Canal. La chaîne disparaîtra donc également de la Freebox Révolution avec TV by canal et de la Freebox Delta. La chaîne reste donc disponible jusqu’à fin juin sur le canal 172 de Freebox TV.

Merci à anaelgr