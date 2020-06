CBS News débarque gratuitement sur Freebox Mini 4K

Le service de VOD de CBS News est désormais accessible gratuitement sur Freebox Mini 4K.

Le service de streaming en direct de la chaîne d’information américaine CBS News se développe partout dans le monde et s’étend depuis le 24 juin dans 89 pays dont la France. Pour accompagner ce lancement, le groupe a notamment signé des accords avec Amazon, Google et Apple pour une accessibilité sur Android TV, Apple TV, Chromecast et Fire Stick TV.

La Freebox Mini 4K n’est donc pas en reste, CBSN est dès à présent disponible sur le Play Store de la box de Free. Une fois téléchargée, l’application OTT donne accès à la chaîne CBS News en direct (24 heures sur 24) mais aussi à de nombreux programmes et reportages, le tout en anglais uniquement.

Après avoir fusionné en 2019 avec Viacom (MTV, Nickelodeon) pour créer un géant des médias, CBS News met en place sa stratégie d’expansion mondiale via son service de streaming. Objectif, développer dans un premier temps l’audience partout dans le monde pour ensuite passer à l’AVOD, soit à la vidéo à la demande gratuite avec publicité.

Pour rappel, les chaînes d’information internationales ne manquent pas sur les Freebox. Sont notamment incluses dans le bouquet basique BBC World News, Sky News International, Bloomberg TV et CNBC. Pour leur part, CNN International et Fox News sont accessibles en option.