Abonnés Freebox Delta et One : Netflix lance une nouvelle fonctionnalité attendue sur Android et bientôt sur iOS

De quoi éclaircir un petit peu votre liste de programmes, Netflix s’attaque enfin à la suppression des films/séries jamais terminés sur la plateforme.

Les abonnés Freebox Delta et Freebox One et plus globalement les amateurs de séries sur Netflix vont pouvoir enfin faire le ménage plus facilement sur leur page d’accueil ! La plateforme de SVOD permet désormais de supprimer depuis son application Android les programmes situés dans la section “Reprendre avec le profil de…”.

De quoi résoudre un problème qui touche beaucoup d’adeptes du service de SVOD. Par exemple, vous lancez une série, puis au bout de 15 minutes, vous vous rendez compte qu’elle ne vous convient pas. Vous passez donc à autre chose, simplement, mais malgré tout, Netflix continuera de vous proposer de la reprendre indéfiniment, tant que vous ne l’avez pas finie. Ce qui peut être assez agaçant lorsque les essais infructueux s’empilent dans votre liste de programmes.

Quand la liste de programmes n’en finit plus…

S’il est possible de les supprimer un par un depuis votre navigateur web, la pratique nécesse de vous connecter, de vous rendre dans vos paramètres, puis de masquer votre historique. Dorénavant, il est possible depuis l’appli android de supprimer ce programme en deux temps, trois mouvements. Un simple clic sur les trois petit poins dans l’onglet du programme que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur ” supprimer de la section”, trop facile.

D’après nos confrères d’iGen, cette nouvelle fonctionnalité devrait arriver le 29 juin sur l’application iOS du service de SVOD.

Pour rappel, les abonnés Freebox Delta et Freebox One disposent d’un abonnement Netflix essentiel inclus dans leur offre. Il est possible de passer à une offre supérieure directement depuis l’espace abonné Freebox. L’application est également disponible sur Freebox Révolution et mini 4K.