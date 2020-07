Clin d’oeil : l’école 42 de Xavier Niel assure détenir la Freebox V11

Clin d’oeil. Etudier et bosser à 42, c’est un peu vivre dans le futur toujours avec humour !

La twittopshère s’est soudainement agitée hier après-midi, si vous ne connaissez pas Free, vous n’avez peut-être pas compris. La raison, Georgette, la mystérieuse Mamie du Cantal s’est réveillée sur l’oiseau bleu en s’interrogant sur “une boîte internet 8” avant d’abuser de ce chiffre sous forme de code, ce à quoi Free a très vite répondu “Popopop, on se calme, elle arrive”, allusion faite à la future Freebox V8. L’opérateur a ainsi fait monter la température et attisé pléthore de réactions. Cocasse et en toute exagération, l’école 42, meilleure école de code informatique en France créée par Xavier Niel en 2013, a pour sa part confié ne pas comprendre “tout ce buzz autour de la Freebox V8” et s’en explique : “on a déjà reçu le mois dernier la Freebox V11”. Vraiment ?

Ici à 42 on ne comprends pas tout ce buzz autour de la #FreeboxV8 alors qu’on a déjà reçu le mois dernier la #FreeboxV11. 42 (@42born2code) June 30, 2020

Blague à part, la Freebox Pop pourrait techniquement être considérée comme la V10, en comptant la mini 4K et la One mais Free en a décidé autrement, question de grande et petite génération.