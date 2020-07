Bouygues Telecom met le paquet pour augmenter la facture de certains abonnés B&You mais cela énerve

Bouygues Telecom multiplie les tentatives d’augmentations automatiques de tarifs pour ses abonnés B&You à coup d’avantages de plus en plus conséquents.

Une pratique légale mais toujours aussi contestée même quand l’offre paraît alléchante. Depuis plus d’un an, Bouygues Telecom informe régulièrement ses abonnés mobiles et parfois fixes de l’augmentation à venir du prix de leur forfait en l’échange d’enrichissements plus ou moins importants.

Nouvelle tentative cette semaine de l’opérateur qui sort le grand jeu afin de convaincre certains abonnés d’accepter la modification de leur offre. Cette fois, Bouygues Telecom a opté pour un envoi par voie postale au lieu d’un habituel mail, pas toujours lu. Dans son courrier, l’opérateur informe un client de l’augmentation à partir du 2 août de 3€ de son forfait B&You 60 Go à 16,99€ moyennant plusieurs avantages, à savoir 20 Go de data supplémentaires en France métropolitaine, 7 Go de plus en roaming, les appels illimités vers les Etats-Unis, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande mais aussi la data illimitée le week-end.

Si l’offre peut intéresser les gros consommateurs de données, elle peut aussi susciter la grogne de certains. L’abonné en question n’en décolère pas : « vous me proposez un forfait 80Go pour 19€99 (16€99 +3€) alors que sur votre site il est à 13€99 ! Vous vous moquez de qui sérieusement ? Ça fait 10 ans que je suis client ».

@bouyguestelecom du coup là vous me proposez un forfait 80Go pour 19€99 (16€99 +3€) alors que sur votre site il est à 13€99 ! Vous vous moquez de qui serieux ? Ça fait 10 ans que je suis client et vous me prenez pour un con ?! #Bouygues #BouyguesTelecom #4G pic.twitter.com/BsufWKKdXy Varlet Max 🚀 (@Varlet_Max) June 30, 2020

En réaction, Bouygues Telecom a tenté de rassurer en lui rappelant l’accès « à certains services qui ne sont pas présents dans l’offre promotionnelle en ouverture de ligne ». Néanmoins, si les services proposés ne conviennent pas à l’abonné, il pourra refuser l’enrichissement.

S’agissant de cette pratique, l’association de consommateurs UFC-Que Choisir l’a rappelé dernièrement. Les forfaits mobiles à vie n’existent pas et les consommateurs ayant profité d’une bonne promotion ne sont pas à l’abri d’une tentative d’enrichissement par la suite pour faire augmenter la facture mensuelle.