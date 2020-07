Découvrez Freetv, une nouvelle application de télécommande Freebox gratuite et simple à utiliser

Vous cherchez une télécommande Freebox d’appoint ou de secours ? En voici une simple et gratuite.

Proposée aux utilisateurs sous Android, Freetv s’ajoute à la liste des applications mobiles bien pratiques en cas de télécommande Freebox introuvable, de télécommande défectueuse ou bien de piles déchargées alors que les magasins sont fermés. Elle permet en effet d’utiliser le smartphone ou tablette tactile comme télécommande.

Pour l’utiliser, il faut que le smartphone ou la tablette soit connecté au réseau Wi-Fi de la Freebox. Chose pratique : pas besoin de code de télécommande. Le player est en effet détecté automatiquement au lancement de l’application et les commandes opérationnelles dans la foulée.

L’interface se compose de deux onglets. Le premier donne accès à la télécommande virtuelle et le second à la liste des chaînes avec les programmes en cours de diffusion. Depuis cette liste, il est d’ailleurs possible d’accéder directement à la chaîne.

Compatible Freebox Révolution et Freebox Delta, Freetv est disponible gratuitement sur le Play Store. Sa gratuité a comme contrepartie la présence de publicité sous la forme d’un petit bandeau en haut de l’écran.