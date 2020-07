Un nouveau service de replay est disponible sur la Freebox

Toute la clique débarque sur Freebox Replay

Fin 2018, la chaîne Clique TV arrivait sur la Freebox, pour les abonnés TV by Canal (Freebox Révolution et Freebox Delta), sur le canal 81. Depuis ce jour, Clique TV est disponible sur Freebox Replay.

Clique TV propose un programmation “parole et musique” avec “de la bonne musique, des prises de parole, des reportages, du jeu vidéo, du sport de l’humour ou les artistes ont le pouvoir”, le tout à trouver dans une kyrielle d’émissions incarnées par toute la clique de Mouloud Achour, comme Sébastien Abdelhamid et l’humoriste John Sulo qui animeront la quotidienne “Clique claque”, le DJ Cut Killer et Nikkfurie, du groupe de rap La Caution, pour ce qui est de la musique. Ou encore l’humoriste Mathieu Madénian et le magazine féminin Paulette qui auront également leur programme.