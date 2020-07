Canal+ fait sa pub auprès des abonnés Freebox pour “un été sans limite”

Le saviez-vous ? Canal Séries est accessible sans engagement sur les Freebox avec le premier mois d’offert. Pour ceux qui l’aurait oublié, Canal + le rappelle dans un mail estival !

“Et si on s’offrait un été sans limite avec Canal+ Séries, l’offre 100% séries de CANAL+ disponible en option sur votre Freebox”, disponible sur les Freebox Révolution, Delta, One et Mini 4K depuis fin 2019, le service de SVoD de la filiale de Vivendi envoie actuellement un mail aux abonnés du FAI pour leur faire les yeux doux. “Faites l’essai”, invite Canal+ avant de rappeler que son offre est toujours sans engagement avec le 1er mois offert et ce jusqu’au 19 août prochain pour toute nouvelle souscription.

Au programme des créations originales Canal+, comme Le Bureau des Légendes, Baron noir, Validé et Platane mais aussi des séries internationales et européennes, comme Killing Eve, Billions, Babylon Berlin, Years and years, ou encore des séries cultes comme X-Files et 24.

L’offre comprend également l’exclusivité des productions récentes de Showtime, de FX (Pose,What we do in the shadow, etc.) et de Studiocanal (The lawyer, Moscou, Engrenages, Les Sauvages, Hippocrate, La Guerre des Mondes, etc.)

Coté tarifs, trois formules sont proposées lesquelles intègrent toutes un accès depuis la Freebox et un ou plusieurs accès depuis myCanal. La première offre est affichée à 6.99€/mois pour un utilisateur myCanal seul. Pour la seconde, il faudra débourser 9.99€/mois (2 utilisateurs en simultané). L’offre la plus onéreuse est proposée à 11.99€/mois pour 4 utilisateurs. Pour s’abonner, il suffit de se rendre dans le vidéoclub de la Freebox.