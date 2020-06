Découvrez les nouveautés du mois de juillet sur Amazon Prime Video, dont une série qui débarque pour la toute première fois en streaming

Il va faire chaud cet été en France, sur Amazon Prime Video aussi avec les nouveautés du mois de juillet.

Univers Freebox vous propose une sélection des nouvelles séries et nouveaux films qui vont débarquer sur Amazon Prime Video tout au long du mois de juillet.

Du côté des séries il y en aura pour tout les goûts, à partir du 1er juillet la série musicale et ses 6 saisons arrivent sur Prime Video, suivez les aventures de William Schuester le prof d’Espagnol qui tente coûte que coûte de redorer le blason du club de chant du lycée. Dans un registre un peu moins mélodieux, la saison 1 de Swamp Thing ou créature du marais en français fera également son apparition sur la plateforme de SVOD le 1er juillet.

Histoire de continuer dans le paranormal, Amazon Prime Video ajoutera le 7 juillet, la série la plus paranormale de l’histoire avec les 11 saisons de X-Files. Le célèbre duo d’agents spéciales du FBI Fox Mulder et Dana Scully enquête sur des dossiers non classés ainsi que des affaires non résolues impliquant des phénomènes paranormaux.

Pour terminer avec les séries, Amazon Prime Video tape fort et proposera une série bien connue de tous qui n’a pourtant jamais été proposé sur une plateforme de SVOD auparavant : Malcolm. Bien que diffuser au moins une fois par an à la télé, Malcolm et ses 7 saisons seront disponible en exclusivité le 15 juillet sur Prime Video. Suivez le quotidien quelque peu mouvementé de Malcolm et de sa famille pas du tout comme les autres.

Penchons-nous sur les films désormais, à partir du 1er juillet la plateforme proposera la trilogie Divergente, dans un monde post apocalyptique, la société et divisé en 5 factions : les Audacieux pour les courageux (chargés de protéger), les Érudits pour les plus intelligents, les Sincères pour ceux qui disent la vérité (chargés de rendre la justice), les Fraternels pour les plus gentils (chargés de cultiver la terre) ; enfin les Altruistes (dont fait partie Béatrice), faction des généreux, à qui est dévolu le rôle de gouverner.

Deux films avec le mythique Michaël Youn et son acolyte Vincent Desagnat seront disponible le 1er juillet. La Beuze raconte l’histoire de Alphonse Brown et Scotch, après avoir passé un an en prison Alphone retrouve Scotch, ces derniers vont tomber nez à nez avec une vieille malle trouvé dans un bunker, très vite, ils se rendent compte que le contenu de la boite est convoité par de nombreuse personne à Paris.

Les 11 commandements un film à sketchs ou Michaël Youn, Vincent Desagnat, Benjamain Morgaine doivent accomplir ” Les 11 commandements ” de la blague pour remettre les peuples sur le droit chemin de la rigolade en repoussant les limites de la connerie.

Le film qui a remporté la Palme d’Or en 2013 au Festival de Canne : La vie d’Adèle sera disponible à partir du 1er juillet, réalisé par Abdellatif Kechiche avec adèle Exarchopoulos et Lea Seydoux. Le film raconte l’histoire d’Adèle 15 ans, une jeune fille persuadée qu’une fille ça sort avec des garçons jusqu’au jour ou elle rencontre Emma… Sa vie change ainsi que sa vision de l’amour.