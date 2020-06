France 2 enfile son habillage d’été, créée par la chanteuse Jain dès aujourd’hui

Depuis ce vendredi France 2 a revêtit ses couleurs estivales réalisées par la chanteuse Jain.

À l’occasion de l’été France 2 a enfilé ses habits d’été, et on peut dire que c’est haut en couleur. Jingles, bandes-annonces et génériques ont été revu par la chanteuse Jain dans un registre très frais et coloré de quoi passer un bel été sur France 2.