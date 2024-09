Les nouveautés de la semaine chez Free : ça bouge pour les abonnés Freebox, mises à jour, arrivée de chaînes et un gros cadeau sur la Delta

C’est parti pour les nouveautés de la semaine même pendant l’été ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Free lance une nouvelle mise à jour 4.8.15 de ses serveurs Freebox Ultra, Pop, Révolution et Delta avec une correction sur le WIFI 7 en bande 2,4 GHz. Une nouvelle version du répéteur WiFi a également été déployée. Plus d’infos…

Les abonnés Freebox Delta bénéficient désormais des quatre chaînes et replays d’Universal+ sans surcoût et de manière automatique. Plus d’infos…

Découvrez les contenus proposés par Universal+. Plus d’infos…

Renumérotation : Free crée un bloc de 8 chaînes françaises d’info gratuites sur Freebox TV. Plus d’infos…

La nouvelle chaîne BFM 2 débarque sur la Freebox, et c’est gratuit pour tous les abonnés. Un bande-annonce est pour le moment diffusée, lancement prévu le 25 septembre. Plus d’infos…

8 nouvelles chaînes intègrent le pack Maghreb proposé par Free. Plus d’infos…

Sur Freebox TV, plusieurs chaînes ont disparu comme France 3 UHD et UHD HDR. Quand d’autres comme Duck TV ont changé de canal. Plus d’infos…

Mise à jour pour Oqee sur navigateur avec l’arrivée des contenus de vidéo à la demande. Plus d’infos…

Free ajoute 7 films gratuitement pour ses abonnés au catalogue d’Oqee Ciné comme Dracula, Siberia, Johnny Mnemonic, Les Chevaliers du Fiel : La Brigade des Feuilles, Blindés, 30 ans sinon rien, Argaï, la Prophétie. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : 8 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer, à savoir Tales from the Borderlands, Arcadegeddon, Cursed to Golf, Moonlighter, ShowGunners, 9 Years of Shadows, Hell Pie, Golfie. Plus d’infos…

Après la version Android et une période de test plus longue que prévu, Free déploie une mise à jour 1.20 de Freebox sur les iPhone. Il est désormais possible de retrouver en 1 clic vos contenus importés ou téléchargés mais aussi d’être alerté lorsque vos téléchargements sont terminés via une notification. Plus d’infos…