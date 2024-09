Free Mobile semble se préparer à lancer des offres prépayées

Un site internet en construction et une analyse JavaScript laissent à penser que Free Mobile va à l’avenir adresser le marché des cartes prépayées.

Et si Free Mobile se lançait enfin dans les cartes prépayées ? Si l’opérateur mobile propose sur ses bornes automatique son forfait 300 Go avec une validité d’un mois, il ne propose pas de réelle gamme d’offres prépayées. Mais cela pourrait venir assez rapidement selon les nouvelles découvertes du “petit fouineur” de la communauté Free.

Selon @Tiino_X83, un site dédié est actuellement en cours de construction, image à l’appui. Ces offres concerneraient également Free Pro, en atteste cette analyse du JavaScript des offres Pro grâce à ChatGPT.

Des offres prépayées bientôt disponibles chez Free Mobile et Free Mobile Pro ? Il semblerait que Free se prépare à lancer des offres prépayées ! Un site dédié est actuellement en cours de construction, et j’ai également analysé le JavaScript des offres Pro (merci à ChatGPT 😬) pic.twitter.com/hPOfHCG8ch — Tiino-X83 (@TiinoX83) September 14, 2024

Figurent notamment des recharges sous forme de pass national ou international allant de 5 à 100€ et un pack SIM à 5€ incluant une carte SIM et une recharge. Pour l’heure rien n’indique officiellement que l’opérateur va bel et bien adresser ce marché, même si cela en a tout l’air.

Lors du deuxième trimestre 2023, le nombre de cartes prépayées en France métropolitaine s’est stabilisé (- 2 000 cartes) après deux trimestres de baisses soutenues et un repli de 30 000 cartes au deuxième trimestre 2023, a indiqué début août l’Arcep. En juin, 6,9 millions de cartes prépayées étaient en circulation.

