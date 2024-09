Max lance une période d’essai gratuite sur ses trois forfaits pour tous les nouveaux abonnés

Lancement d’une offre limitée sur plateforme de Warner Bros. Discovery. La première semaine est offerte.

Lancé le 11 juin dernier dans l’Hexagone , Max est aujourd’hui. Distribuée sur de nombreux supports comme les box des opérateurs, les TV connectées, Apple TV , mobiles, la plateforme t du groupe Warner Bros. Discovery intègre jusqu’au 26 septembre prochain, une période d’essai gratuite pendant une semaine pour les nouveaux abonnés uniquement. Cela concerne toute souscription à l’un de ses trois forfaits, Basic avec pub à 5,99€/mois ( 2 écrans, Full HD), Standard à 9,99€/mois (2 écrans, Full HD, 30 téléchargements et chaînes incluses) et Premium (4K UHD, Dolby Atmos, 100 téléchargements, 4 appareils et chaînes supplémentaires) à 13,99€/mois. C’est occasion de découvrir des films et séries à succès comme House of the Dragons, The Last of Us, The Pinguin (dès le 20 septembre) mais aussi les univers d’Harry Potter, HBO, DC et Discovery.

Du côté des Freebox, les nouveaux abonnés Freebox Ultra et Essentiel bénéficient de 3 mois offert à Max Basic avec Pub. 1 mois au même abonnement est offert aux clients Révolution, mini 4K et Delta.

