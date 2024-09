Free apporte une précision bienvenue à ses abonnés Freebox sur le passage à la gratuité de Fox News

Les Freenautes déjà abonnés à la chaîne Fox News ne seront pas facturés du 1er au 10 septembre.

Depuis le 10 septembre, Fox News est désormais incluse dans le bouquet basic de Freebox TV pour tous les abonnés. Disponible auparavant en option au prix de 0,99€/mois sur le canal 355, cette chaîne d’information conservatrice est la plus regardée des Etats-Unis, avec des audiences trois fois supérieures à CNN lors du mois de juillet 2024. Elle permet de suivre en temps réel les dernières actualités américaines, et surtout l’élection présidentielle dont la campagne électorale entre Kamala Harris et Donald Trump bat son plein.

A l’occasion de ce passage à la gratuité, Free annonce une bonne nouvelle, ” les abonnés actuels à Fox News ne seront pas facturés pour la période du 1er au 10 septembre”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox