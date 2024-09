iOS 18 : Vers une sécurité accrue des iPhones réparés avec des pièces volées

Avec la sortie prochaine d’iOS 18, Apple continue de perfectionner son écosystème en introduisant des mesures de sécurité visant à protéger les iPhones contre le vol et la revente illégale de pièces détachées. La firme californienne, déjà connue pour son engagement en faveur de la protection des données, franchit une nouvelle étape avec l’élargissement du verrouillage d’activation aux composants internes des iPhones.

Jusqu’à présent, le verrouillage d’activation d’Apple empêchait les voleurs d’utiliser ou de revendre des iPhones volés, rendant ces derniers inopérants sans les identifiants du propriétaire d’origine. Cependant, face à l’ingéniosité des malfaiteurs qui démontent les appareils pour en revendre les pièces, Apple a trouvé une parade : **l’extension du verrouillage d’activation aux pièces détachées**. Ainsi, si des composants volés ou issus d’appareils déclarés perdus sont utilisés lors d’une réparation, l’iPhone réparé deviendra inutilisable tant que les informations de connexion du propriétaire original ne seront pas saisies.

Cette nouveauté, d’abord dévoilée par BetaProfiles, s’inscrit dans une stratégie plus large de protection des appareils Apple, en collaboration avec les forces de l’ordre et en réponse à la demande des utilisateurs. En effet, le vol de pièces détachées est un problème croissant, et cette nouvelle fonctionnalité vise à réduire considérablement ce type de criminalité.

L’évolution de la politique de réparation chez Apple

Depuis quelque temps, Apple fait des efforts pour répondre aux critiques concernant son opposition au droit à la réparation. En effet, la marque a récemment assoupli ses restrictions sur l’utilisation de batteries et d’écrans non certifiés, tout en proposant un outil de diagnostic officiel pour les utilisateurs souhaitant identifier eux-mêmes les pannes de leurs appareils. Malgré ces évolutions, Apple reste fermement attachée à l’idée de sérialisation des composants, une pratique qui lie chaque pièce à la carte mère de l’appareil d’origine, notamment pour des raisons de sécurité concernant les capteurs biométriques.

La mise en place du verrouillage d’activation sur les composants fait donc partie d’une stratégie globale visant à protéger les appareils des utilisateurs tout en décourageant la vente de pièces volées. Cette approche renforce la sécurisation des réparations et protège également les consommateurs contre des réparations douteuses impliquant des composants volés.

Avant l’arrivée d’iOS 18, Apple a déjà introduit une fonctionnalité utile dans la version précédente de son système d’exploitation : le mode réparation. Cette option, accessible via l’application “Localiser”, permet aux utilisateurs de suivre la localisation de leur iPhone tout au long du processus de réparation. En cas de perte ou de vol pendant la réparation, cette fonction assure une meilleure traçabilité, réduisant ainsi les risques liés à ces incidents.

Une protection applicable à partir de l’iPhone 12

Cette nouvelle mesure de protection ne concernera cependant que les modèles à partir de l’iPhone 12. Les pièces détachées comme les batteries, écrans ou modules caméra seront désormais protégées par ce verrouillage d’activation, rendant encore plus difficile la revente illégale de ces composants.

Avec cette série de mesures, Apple démontre une fois de plus son engagement à sécuriser ses appareils et à limiter les impacts négatifs du vol et de la revente de pièces détachées. Bien que cette évolution puisse être perçue comme un frein supplémentaire pour les réparateurs indépendants, elle s’inscrit dans une dynamique où la sécurité des utilisateurs est une priorité.

Source : 9to5Mac

