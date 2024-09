Les internautes se lâchent sur les réseaux : Xavier Niel veut en découdre dès le réveil, Starlink abuse

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Xavier continue de teaser son spectacle à l’Olympia le 18 septembre pour faire la promotion de son nouveau livre. Le fondateur est d’humeur. Il s’est réveillé avec “une sacrée envie de foutre le bordel”.

Mais chez Orange, vont-ils accepter de se l’ pic.twitter.com/zdiX7HWrEB — Halte à la Connerie (@halteconnerie) September 11, 2024

Lancé en juillet 2020, Oqee a fêté ses 4 ans. Visuellement, le service a bien évolué.

2020 ➡️ 2024 Petit lifting en 4 ans 😅 https://t.co/TBxocgF28y pic.twitter.com/MC44tjoqwR — OQEE by Free (@OQEEbyFree) September 10, 2024

Pas facile de trouver la chaîne France régionale de France 3 sur myCanal.

Tu veux mettre un France 3 régional t’en a pour 10 minutes à trouver 😭 Faudrait peut être revoir cette interface vieillotte de mycanal … pic.twitter.com/gmfLS6GvV2 — Maxime 🇫🇷 🏅 (@asfi51) September 11, 2024

Une augmentation de 13 euros de l’abonnement Starlink pour cet abonné pour notamment pouvoir surfer par satellite en mer près des côtes.

Donc Starlink augmente le prix de mon abo Roam de 59 à 72€/mois, mais en échange on gagne :

– L’usage en mouvement

– Le roaming international

– L’usage en mer près des côtes La dinguerie !! 🤤🤤 Sachant que je n’active l’abo que les mois où je me sers de l’antenne… pic.twitter.com/nONnRl5Dmt — Hugues 👨🏼‍💻 (@huguesdelamure) September 11, 2024

Quand le DMA donne des sueurs froides à Apple. Ses nouveaux iPhone 16 n’intégreront pas Apple Intelligence, la principale nouveauté du groupe cette année. Un espoir pour 2025.

Je comprend pas trop en vrai, qu’est-ce qui bloque alors que côté Android même en Europe on a Google Lens typiquement ? https://t.co/8yKWBPXv80 — Robin 🎬 (@Splainte) September 10, 2024

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox