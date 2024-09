Piratage : Orange, Free, SFR et Bouygues de bloquer “une des plus vastes bibliothèques numériques clandestines”

La bibliothèque pirate Z-Library continue de faire l’objet d’offensives anti-piratage.

Lorsque l’on pense au piratage en ligne, on pense notamment aux films, séries ou jeux vidéo, mais c’est aussi le cas de livres et de revues scientifiques ou universitaires,qui sont publiées illégalement sur le web. L’une des références pour ce type de contenu est la bibliothèque en ligne Z-Library, qui propose énormément de livres en libre-service et fait l’objet de multiples recours en justice. En 2022, plus de 200 noms de domaines étaient bloqués sur demande Syndicat national des éditeurs et ce 12 septembre, c’est une nouvelle offensive qui a été menée.

Ainsi, ce 12 septembre, sur décision du tribunal judiciaire de Paris, les opérateurs ont été tenus de bloquer dans les 15 jours une centaine de noms de domaine supplémentaires menant vers la bibliothèque en ligne. Selon el SNE, Z-Library est “une des plus vastes bibliothèques numériques clandestines (ou “shadow library”) et que cette dernière est accessible depuis la France, et ce, par le biais d’une multitude de noms de domaine régulièrement renouvelés“. Le blocage sera effectif pendant 18 mois.

