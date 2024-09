Free Mobile annonce des problèmes importants sur certains smartphones Honor de ses abonnés

Ralentissements, impossibilité de passer des appels et redémarrage intempestifs, les Honor 50, 70, 70 Lite, 90 Lite, 90 Smart et 200 Lite sont actuellement impactés par des dysfonctionnements.

Avis aux abonnés Free Mobile, “certains modèles de téléphones Honor subissent des problèmes de manière inopinée”, informe sur X ce 12 septembre le compte officiel Free_1337. Plus concrètement, la réception des appels peut devenir soudainement impossible “car le téléphone ne réagit plus et peut redémarrer sans raison”. Des ralentissements peuvent également survenir.

Selon l’opérateur, les modèles concernés sont les Honor 50, 70, 70 Lite, 90 Lite, 90 Smart et 200 Lite. Le fabricant est au courant du problème et apportera très prochainement une correction via une nouvelle mise à jour.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox