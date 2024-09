Fin de l’ADSL : Orange alerte sur des arnaques qui pullulent

Orange a entamé le chantier de la fin du réseau cuivre et donc de l’internet par l’ADSL à l’horizon 2030, mais certains essaient d’en tirer profit avec du démarchage abusif. L’opérateur historique indique comment repérer et signaler ces arnaques.

Plus de 10 000 communes seront concernées par la fermeture du cuivre en 2025, avec évidemment un délai pour s’adapter et passer à une offre très haut débit, notamment en fibre optique. Si les opérateurs ont lancé des démarchages légitimes pour alerter les clients et les faire passer à la fibre, certaines entreprises peu scrupuleuses utilisent ce prétexte pour s’adonner à du démarchage abusif.

“Si vous ne passez pas à la fibre optique dès le mois prochain, vous perdrez votre connexion internet”, “l’État vous oblige à prendre la fibre optique”, “votre téléphone ne fonctionnera plus à partir du mois prochain”… Et tout autant de messages alarmistes peuvent ainsi apparaître dans votre boîte mail. Cependant, Orange rappelle que “des délais de prévenance réglementaires doivent être respectés. Si votre commune est concernée, vous recevrez un courrier de votre opérateur commercial pour vous informer que votre accès cuivre est concerné par la fermeture du réseau cuivre, et que vous devez migrer vers la fibre ou une autre technologie disponible“. Et ces délais sont prévus pour laisser le temps de rebondir : au moins 18 mois avant la coupure effective. S’il est recommandé d’anticiper, ce n’est pas la peine de se précipiter non plus. Cependant, il n’est en aucun cas obligatoire de passer à la fibre spécifiquement, Orange rappelle que l’abonné est libre de choisir l’opérateur et la solution de son choix : fibre, 4G/5G fixe, satellite…

Comme d’habitude, les messages abusifs peuvent être repérés en portant attention aux détails, ainsi Orange vous invite à surveiller plusieurs points :

Une faute ou une lettre en plus dans le nom, une adresse mail très longue et que vous n’avez jamais vu avant, un courrier comprenant des fautes d’orthographe assez grossières ou encore un numéro de téléphone portable commençant par 06 ou 07 sont généralement des signes qu’il ne s’agit pas de votre fournisseur Internet ou d’un service étatique.

De plus, si le logo de l’entreprise vous semble de mauvaise qualité dans le courrier électronique reçu, cela peut être le signe que ce n’est pas la vraie entreprise qui vous démarche.

Ainsi, il ne faut sous aucun prétexte communiquer son numéro de carte bancaire, ni d’informations confidentielles, bancaires ou fiscales. Et si vous avez été victime de ce type de démarchage, l’opérateur invite à les signaler sur la plateforme Signal Conso. Si vous avez le moindre doute, contactez directement votre opérateur au numéro officiel de prise de contact.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox