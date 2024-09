Les débits atteints par les abonnés Free Mobile continuent de progresser, en 4G comme en 5G

Notre partenaire RNC Mobile dévoile son nouvel observatoire des débits pour le premier semestre 2024.

Depuis l’été 2017, l’application RNC Mobile, disponible sur Android via le Play Store, permet d’alimenter une banque de données de mesures de débits. De quoi exploiter cette base d’informations afin d’évaluer les performances du réseau de Free Mobile en 3G, 4G, 5G dans un baromètre dédié. Ce dernier vient d’être publié combinant les informations récoltées durant le premier semestre 2024.

Sans grande surprise, les tests en 4G sont de moins en moins nombreux et ne représentent plus que 28% des mesures réalisées par RNC. D’un premier trimestre 2023 se situant au-dessus de 3000 tests mensuels, nous sommes passés à une fourchette entre 1591 et 2920 sur le premier semestre 2024. En revanche, la 5G reste stable avec une fourchette entre 4006 et 6775 mesures de débit au premier semestre 2024. La 3G quant à elle a quasiment disparu des tests.

Des débits moyens en hausse

En se basant sur les milliers de mesures répertoriées, RNC a pu établir différents profils de débits descendants moyens, tant en 5G qu’en 4G. Répartis en quartiles, représentant ainsi les abonnés ayant les débits les moins performants, les débits median (50% des tests) et les plus élevés par nombre de tests.

Sur la 5G, on note ainsi que les débits descendants ont légèrement progressés au premier semestre 2024. Cette progression se situe autour de 5% pour la valeur médiane et entre 4 et 10% pour la fourchette des débits compris entre le premier et le dernier quartiles (encadrant la moitié de l’échantillon). La progression moyenne n’est cependant que de 18 Mbps sur l’année précédente alors qu’elle était de 169 Mbps entre 2021 et 2022, la faute à un déploiement moins rapide de la bande 3.5 GHz par Free. Une hausse est aussi observée pour l’ensemble des débits montants moyens en 5G.

Pour la 4G, c’est une observation assez similaire qui est faite par nos partenaires. La valeur médiane de la 4G évolue avec une hausse de 13% sur 2023, tandis que le dernier quartile a observé une hausse de 6%. C’est pour le premier quartile que la hausse est la plus significative avec un débit moyen atteint de 31 Mbps contre 25 en 2023, soit une progression de 23%.”Cette progression d’ensemble semble principalement poussée par le déploiement régulier de la fréquence LTE 2100 MHz sur les 3 dernières années (300 sites concernés par mois environ). La conversion en cours des sites en technologie MIMO4x4 y contribue dans une moindre mesure, d’une part, en raison du nombre réduit de sites concernés (1500-2000 environ, soit 5%-7% du parc) et, d’autre part, du faible nombre de mobiles capables de gérer l’agrégation multiple en MIMO4x4” explique RNC Mobile. Le gain en débit reste cependant inférieur à la 5G (10 Mbps contre 18).

3336 communes ont fait l’objet d’au moins une mesure de débit lors du premier semestre 2024. Pour 2071 d’entre elles (62%), au moins un test de débit a été effectué en 5G, 1265 communes n’ont été mesurées qu’en 4G (38%). 82 communes ont été testées en 3G. Pour ces dernières, la plupart ont pu bénéficier d’un ou plusieurs autres tests en 4G ou 5G. Seules 3 communes n’ont été testées qu’en 3G en 2024. Il s’agit des communes de La Souterraine (23), Molières (82) et Roquefort (40).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox