Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : ça bouge sur les Freebox Révolution et mini 4K pour certains abonnés, des promos en veux-tu en voilà etc…

Après la Freebox Delta et One, la nouvelle expérience Canal débarque enfin sur les Freebox Révolution et Mini 4K. Concrètement, l’interface est totalement revue pour être plus simple et intuitive. Notamment au niveau du menu, qui propose facilement l’accès aux fonctions clés comme le Live, les contenus à la demande, vos vidéos mais aussi l’onglet recherche et les paramètres. Plus d’infos…