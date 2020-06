5G : le gouvernement précise le nouveau calendrier et confirme le lancement avant la fin de l’année

Si certains opérateurs télécoms estiment qu’elle n’est pas la priorité du moment, le gouvernement confirme pour sa part que la 5G devrait être lancée en France avant la fin de l’année. Le nouveau calendrier a d’ailleurs fait l’objet de précisions.

Tous les opérateurs télécoms n’affichent pas le même positionnement par rapport au déploiement de la 5G. D’un côté, il y a Orange et Free, en faveur d’un lancement dès que possible. De l’autre, Bouygues Telecom et SFR jugent qu’il y a d’autres priorités à l’heure actuelle.

Pour autant, pas question de reporter le lancement de la nouvelle technologie, selon le gouvernement. Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, a d’ailleurs précisé le nouveau calendrier, avec des enchères devant se dérouler en septembre, en vue d’une attribution aux opérateurs en octobre. De quoi ainsi envisager un lancement des premières offres commerciales au mois de décembre.

Mais il faudra convaincre au-delà des opérateurs, avec les craintes que la technologie suscite concernant la santé et l’environnement. On l’a vu avec la série de sabotages d’équipements de télécommunications, pour laquelle la France se trouve d’ailleurs sur le “podium européen”, la circulation sur les réseaux sociaux de vidéos faisant le lien entre 5G et coronarivus, les recours d’ONG devant le Conseil d’État ou encore l’assignation en justice par 500 militants écologistes.

Source : Le Figaro