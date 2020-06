Le ticket SMS débarque dans une nouvelle ville pour les abonnés Free Mobile mais…

Après, le Havre, Rouen, Caen, Lyon, Reims et Quimper, c’est au tour d’Alès d’annoncer l’arrivée du ticket SMS pour les abonnés Free Mobile. Un incident technique gâche toutefois son lancement.

Voilà encore une fois un moyen de faciliter le quotidien des usagers et la vente à bord des transports en commun tout en respectant les mesures des gestes “barrière”.

Depuis ce mardi 2 juin, les voyageurs du réseau de bus NTecC de la ville d’Alès et son agglomération dans le département du Gard, ont la possibilité d’acheter leur titre de transport par SMS. Pratique, ce nouveau service ne nécessite pas de carte de crédit et permet de limiter la vente à bord. Concrètement, il suffit d’envoyer « Ntecc1 » ou « Ntecc2 » au “93030” en fonction de la zone dans laquelle l’usager souhaite voyager. Valable une heure sur l’ensemble du réseau, le SMS fait office de titre de transport et doit être présenté au conducteur lors de la montée à bord.

Le “ticket SMS” disponible dans les #bus du réseau d’#AlèsAgglo #NTecC 📲 Un nouveau service qui ne nécessite ni smartphone ni carte de crédit : facilite le quotidien des usagers et la vente à bord respecte les mesures des gestes “barrière” âž¡ https://t.co/nDBx1Pp6EO pic.twitter.com/evnq4oMjJt Alès Agglomération (@AlesAgglo) June 2, 2020

Disponible via les 4 grands opérateurs mais problème au démarrage chez Free Mobile

Le paiement est alors débité automatiquement sur la facture de l’opérateur mobile de l’usager. “Ce nouveau dispositif d’achat de tickets est disponible via les 4 opérateurs de réseau mobile : Orange, SFR, Bouygues et Free, mais pas via les opérateurs virtuels dits “MVNO” comme La Poste mobile et NRJ Mobile”, précise les services de l’agglomération. Selon nos informations, un problème technique empêche toutefois actuellement les abonnés Free Mobile d’utiliser le ticket SMS. Sa résolution est en cours.