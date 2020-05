Ticket SMS : les abonnés Free Mobile peuvent désormais “voyager stylés” dans trois nouvelles villes

Le ticket SMS poursuit son déploiement partout en France, les abonnés Free Mobile peuvent désormais l’utiliser à Lyon, Reims et Quimper.

Voyager en toute tranquillité sans se soucier d’avoir l’appoint de monnaie. Après, le Havre, Rouen et Caen, c’est au tour de Lyon, Reims et Quimper de rendre le ticket SMS accessible aux abonnés Free Mobile.

Dans la ville Lumière, le titre SMS est uniquement disponible sur le réseau de bus TLC, venant ainsi pallier la suspension de la vente à bord dans les bus. Le principe est simple, il suffit d’envoyer ’Bus” au 93030, 1,90€ sera alors prélevé directement sur la facture mobile. Les voyageurs des réseaux Cars du Rhône et Libellule pourront également bénéficier de ce nouveau service à partir du mois de juin. Tant pis pour les voyageurs dans le métro et le tramway.

Le ticket de bus par SMS est disponible dès mercredi 💬 :

✅ Cela ne nécessite ni carte de crédit 💳 ni téléphone connecté 📲

✅ Pour 1,90€, prélevé directement sur la facture mobile. Cette solution vient pallier la suspension de la vente de tickets à bord des bus TCL. 🎫 🚋 pic.twitter.com/yGePoTasXz SYTRAL (@SYTRAL_RHONE) May 25, 2020

A Reims dans le Grand-Est, le ticket 1 heure par SMS est également disponible depuis mercredi chez Free Mobile sur l’ensemble du réseau Citura (bus et Tramway), via le service Mobitick lancé en 2018. Encore une fois, rien de plus simple : le voyageur reçoit son ticket par SMS au prix de 1,60€ après avoir envoyé « 1H » au 93093. Pas besoin d’application, ni de rentrer ses coordonnées bancaires. Une fois acheté, le ticket SMS vous permet de “voyager stylés”, au revoir au titre individuel classique.

NOUVEAU ! Mobitick, le ticket 1 heure par SMS, est désormais disponible chez Free ! pic.twitter.com/MS8rC9Th2T CITURA Bus-Tram (@CITURA_Officiel) May 26, 2020

Et ce n’est pas tout puisque les abonnés Free Mobile vont pouvoir aussi profiter de cette technologie à Quimper dans le Finistère dès le 2 juin. L’objectif est toujours de faciliter l’achat de titre de transport tout en respectant au maximum les mesures et gestes barrières. Le ticket SMS (1€50) sera disponible sur l’ensemble du réseau de transport en commun QUB.