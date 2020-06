La nouvelle expérience Canal est enfin lancée sur les Freebox Révolution et Mini 4K, découvrez la en image

Plusieurs mois après l’annonce, la Nouvelle expérience Canal a enfin été déployée sur les Freebox Révolution et Mini 4K (après avoir été lancées sur les Freebox Delta et One il y a quelques semaines)

On passe enfin à la R9, après plusieurs années sans changements sur la Freebox Révolution et la Freebox mini 4K, qui tournaient encore sur la version R4. Le lancement était initialement prévu sur l’ensemble du parc en janvier. Canal+ avait annoncé que la nouvelle interface de Canal+ était en cours de déploiement progressif depuis janvier, elle aura donc mis presque 6 mois pour être mise ne production. Il n’y a aucune manipulation à réaliser, vous pouvez dès maintenant vous rendre dans l’univers Canal de votre Freebox pour découvrir cette nouvelle interface.

Concrètement, l’expérience est revue pour être plus simple et intuitive. Notamment au niveau du menu, qui propose facilement l’accès aux fonctions clés comme le Live, les contenus à la demande, vos vidéos mais aussi l’onglet recherche et les paramètres…

Quant au lecteur, il a été revu et il est possible d’accéder directement à la section “A la demande” en appuyant sur la touche OK de votre télécommande.

La nouvelle interface propose également une fiche d’info plus détaillée des programmes proposés. On trouve également des recommandations adaptées au contenu dont vous regardez la fiche d’information.

La Zaplist a également été revue. Elle est dorénavant accessible directement en appuyant sur la touche du bas de votre télécommande. En appuyant une deuxième fois, vous pourrez naviguer parmi les programmes précédents.

On trouve également, entre autres, un nouveau portail “à la demande” et un nouveau portail CANAL VOD accessible soit depuis la chaîne 18 de l’univers Canal+ ou depuis le vidéo-club de Free.

Encore une fois, aucune manipulation n’est requise, et vous pouvez découvrir ces nouveauté dès maintenant sur les Freebox Mini 4K, Révolution, Delta et One.