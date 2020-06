Smartphones : les ventes ont fortement chuté avec le coronavirus

Comme le montrent les chiffres de Gartner, la crise sanitaire a beaucoup impacté le marché du smartphone. Les ventes ont en effet baissé de 20 %.

Le cabinet d’étude Gartner vient de publier son rapport concernant le marché des smartphones au cours du premier trimestre 2020. De quoi illustrer l’impact de la crise sanitaire sur les ventes. Globalement, les ventes de smartphones ont ainsi reculé de 20,2 % par rapport à la même période en 2019, avec environ 300 millions d’unités vendues contre près de 375 millions un an auparavant. Le podium reste cependant composé de Samsung, Huawei et Apple, avec des parts de marché respectives de 18,5, 14,2 et 13,7 %.

Dans le détail, certains s’en sortent mieux que d’autres. Huawei cumule ainsi la crise sanitaire et l’embargo américain lui coupant l’accès aux services de Google sur ses nouveaux smartphones. Le constructeur chinois affiche ainsi un recul de 27,3 %. L’Américain Apple a contenu la baisse à 8,2 %, contrairement au Sud-Coréen Samsung dont les ventes sont en baisse de 22,7 %. Le Chinois Xiaomi a fait figure d’exception puisqu’il a progressé de 1,4 % grâce aux modèles à bas prix de sa marque Redmi. Il a même gagné une place dans le classement, passant de la 5e à 4e.