Mediawan (Xavier Niel) dévoile sa nouvelle identité de marque et lance une plateforme pour mettre en avant ses contenus phares

L’un des principaux studios européens indépendants de contenus premium fait peau neuve avec une nouvelle identité de marque pour renforcer sa visibilité partout dans le monde. Dans le même temps, Mediawan lance une nouvelle plateforme événementielle de distribution.

Un nouveau logo plus sobre et élégant, une refonte de son site internet et un nouveau clip corporate, Mediawan dévoile ce matin sa nouvelle identité de marque pour accompagner son intégration de groupe et surtout renforcer sa visibilité en France et à l’international tout en rendant plus lisible de ses différents pôle à savoir la production, la distribution et la diffusion.

Conçue avec l’agence de création Dragon Rouge, la nouvelle identité de Mediawan s’accompagne d’une signature de marque « moving creativity » faisant écho à sa mission et à sa dynamique autour du rassemblement “des meilleurs talents de la création audiovisuelle pour produire, distribuer et diffuser les succès de demain, partout dans le monde”, informe le groupe.

En parallèle, Mediawan lance également aujourd’hui une nouvelle plateforme événementielle de distribution destinée “aux acheteurs des diffuseurs (chaînes et plateformes) à travers le monde, afin de leur permettre de visionner en exclusivité des contenus phares produits ou distribués par le Spac de Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel, et Matthieu Pigasse”. Ainsi, des séries phares à fort potentiel international comme « Romance » (Wonderland), « Moloch », « The Luminaries », ou le succès de Palomar sur la RAI « La Guerre est Finie » (The War is Over), seront disponibles en visionnage en exclusivité dans un espace sécurisé.

Le grand public ne sera pas en reste

Le premier producteur de fiction en France pense aussi au grand public et mettra à disposition sur sa plateforme de nombreux contenus en accès libre comme des interviews des talents, des réalisateurs, extraits…

Enfin, les 17 chaînes Mediawan Thematics (RTL9, AB1, Action, Mangas, Science & Vie TV, Toute l’Histoire, Animaux, , Crime District, Automoto, Trek, etc) lancent une plateforme à destination de la presse TV, des opérateurs distributeurs et partenaires pour leur permettre de consulter les temps forts des chaînes et les programmations mais aussi de télécharger les visuels des programmes.