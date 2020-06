myCanal : c’est parti pour la nouvelle chaîne Ciné+ 70’s

Comme prévu, Canal+ a lancé ce matin sa 15e chaîne digitale “Ciné+ 70’s” avec une sélection de films emblématiques de cette décennie.

Devant le succès du lancement de 14 chaînes non linéaires thématiques avec Ciné+ comme les plus récentes dédiées à Louis de Funès, au cinéma des années 90, au 7ème art Italien, et aux films musicaux, Canal+ continue sur sa lancée avec la naissance de Ciné+ 70’s.

De Mad Max et les ferrailleurs à Serpico en passant par Buffet Froid ou Série noire, comme son nom l’indique, cette nouvelle chaîne digitale consacrée est aux films des années 70’s. Au total, 150 films sont à retrouver directement sur myCanal y compris sur la version Android TV (Freebox Mini 4K) mais aussi sur le téléviseur via “Canal à la demande” (depuis Freebox Replay ou depuis l’univers Canal). Si celle-ci est proposée sans surcoût, elle est seulement disponible pour les détenteurs d’une formule incluant les chaînes CINE+ (pack CINE-SERIES, formule L’INTÉGRALE…)

