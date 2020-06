Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 131

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

La polémique enfle : TF1 est accusée de racisme ce week-end sur l’oiseau bleu après l’utilisation des termes « beurette de banlieue » dans la description de l’un de ses épisodes de Joséphine ange gardien. Les tweets fusent…

Le mot “beurette”est un terme péjoratif et raciste beaucoup trop banalisé de nos jours #TF1Raciste pic.twitter.com/9LUaOCPVo7 le d (@dimeeh0) May 31, 2020

Bizarre, vous avez dit bizarre ? Canal+ doit prendre aujourd’hui en charge la distribution de beIN Sports mais aucune annonce d’accord avec les opérateurs. Depuis plusieurs semaines, la filiale de Vivendi discute avec Orange, Free, SFR et Bouygues. Fin avril, les négociations étaient très avancées avec deux d’entre eux.Si rien n’est signé, les abonnés des FAI seront dans l’obligation de s’abonner à une offre Canal comprenant beIN Sports ou à beIN Connect.

Étrange qu’à 3 jours du fameux contrat de distribution exclusive de beIN sports par Canal+, aucun opérateur n’est annoncé un départ des chaînes. pic.twitter.com/JFVSa9XJXF Jérémy DOMO (@JeremyDOMO64) May 29, 2020

Du haut débit pour tous les foyers français en 2020 à savoir un débit d’au moins 8 Mbits/s, l’objectif gouvernemental bat de l’aile.

Voici la connexion internet qu’on a en France en 2020 a même pas 15 kilomètres de Montpellier. Même pas un mega, c’est honteux mais je préfère en rire. pic.twitter.com/lYXAu6K3S1 Roninho (@Roninho92) May 25, 2020

« Le digital, c’est des gens qui travaillent dans l’informatique mais qui ne savent pas se servir d’un ordinateur. »

“Mon travail, c’est de faire en sorte que les gens continuent à ne pas venir au travail” pic.twitter.com/N3uHTgvuO4 Bertrand Usclat (@BertrandUsclat) May 21, 2020

Quand Nora Hamadi, journaliste spécialiste des questions européennes en a marre de se faire harceler téléphoniquement par Bouygues Telecom !