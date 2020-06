Mise à jour des bons plans Free, services offerts sur les Freebox et améliorations des forfaits mobiles

Pendant la crise sanitaire, Free continue d’accompagner ses abonnés et met les bouchées doubles pour en séduire de nouveaux. Voici un tour d’horizon des chaînes et services encore accessibles gratuitement sur les Freebox et des améliorations apportées sur les forfaits mobiles de l’opérateur. Sans oublier les bons plans du moment.

Deux ventes privées intéressantes

La guerre des promos bat son plein chez les opérateurs. Depuis le début du déconfinement, Free a comme ses rivaux relancé son activité commerciale en enchaînant les opérations séduction. Cette semaine, l’opérateur a ainsi dégainé sur Veepee une nouvelle offre promo Freebox Révolution avec TV by Canal à 9,99€/mois pendant 1 an puis 39,99€ valable jusqu’au 6 juin prochain. Dans la foulée, Free Mobile a également canardé une vente privée sur le site d’e-commerce jusqu’au 4 juin à savoir son forfait 100 Go à 19,99€ avec le tout nouveau Oppo A9 2020 128 Go Bleu Cobalt offert (d’une valeur de 199€). L’engagement est de 24 mois.

L’offre “Série Free” passe à 80 Go pour 1 euro de plus

Et ce n’est pas tout puisque Free a également boosté son forfait spécial “série Free”,lequel inclut jusqu’au 2juin pour toute nouvelle souscription, 80 Go de data, pour 10.99€ par mois pendant un an, au lieu de 50 ou 60 Go à 9,99€. Une fois la période promotionnelle passée, le forfait basculera sur l’offre classique de Free à 19.99€ par mois pour 100 Go.

Free Mobile offre les appels illimités sur son forfait 2€

Après avoir boosté la data à 1Go et doublé les heures d’appels de son forfait 2€ pendant le confinement, Free propose depuis le 11 mai les appels illimités en France métropolitaine au lieu des deux heures habituelles, et ce jusqu’au 11 juin pour ses 5 millions d’abonnés mais aussi pour toute nouvelle souscription.

Cet enrichissement est également valable vers les mobiles des USA, du Canada, de la Chine et des DOM ainsi que vers les numéros fixes de 100 destinations à l’international. L’enveloppe data du forfait est quant à elle revenue à 50 Mo par mois.

D’autres améliorations apportées aux forfaits Free Mobile maintenues jusqu’au 11 juin

Les autres initiatives de Free Mobile à destination de ses abonnés sont pour leur part prolongées jusqu’au 11 juin prochain, a annoncé le mois dernier l’opérateur. Les voici :

4 fois plus de data 4G soit 100 Go/mois offerts au abonnés au Forfait Free (15,99€/mois pour les abonnés Freebox sinon 19,99€/mois) bloqués en Europe

Plus de débit 4G, à savoir 1 Mbit/s, au-delà de l’enveloppe Internet pour les abonnés aux Forfaits Free 100 Go et Série Free 50 Go/60 Go.

#Alamaison, une chaîne éducative et éphémère de Mediawan, continue sa diffusion sur les Freebox (canal 47)

Disponible gratuitement et sans pub depuis le 6 avril sur les box des opérateurs mais aussi sur myCanal et Molotov, #Alamaison a pour vocation d’occuper intelligemment les familles pendant la crise sanitaire via un large choix de fictions, documentaires, émissions ludiques scientifiques ou historiques. Si sa diffusion devait a priori s’arrêter à la fin du confinement pour une question de droits, la chaîne a annoncé poursuivre l’aventure “pendant quelques semaines”.

Freebox mini 4K : 6 chaînes cinéma de Canal+ offertes pendant 1 mois sur Molotov, et un service de cours pour les jeunes

Le groupe Canal+ et Molotov continuent actuellement d’offrir pour toute souscription, un mois d’essai aux chaînes Ciné+ Un bon plan pour les abonnés Freebox Mini 4K, pour profiter de cette gratuité, il suffit de souscrire l’option Ciné+ avant le 27 juin prochain. Celle-ci comprend les six chaînes Ciné+ Premier, Frisson, Emotion, Famiz, Club, et Classic. Habituellement proposée à 9,99€/mois sans engagement, elle inclut également les programmes en replay et 150h d’enregistrement en HD.

Pour les collégiens et les lycéens, une plateforme dédiée aux cours en ligne est encore accessible gratuitement sur Molotov. Elle intègre un large panel de cours en vidéo, gratuitement, provenants du service de soutien scolaire SchoolMouv. Lancée en 2015, cette plateforme enregistre près de 2,5 millions de visites par mois. Environ 200 enseignants collaborent avec la startup pour accompagner les collégiens et les lycéens, à travers 12 000 contenus. A essayer sur votre Freebox mini 4K, pour continuer d’apprendre même à la maison !

Des services offerts pour les abonnés Freebox Delta sur Amazon Prime Video

Abonnés Freebox Delta , vous avez encore accès gratuitement pendant un mois à plusieurs services de SVOD grâce à votre abonnement Prime inclus. Pour en bénéficier, rendez vous simplement sur le service Prime Video, disponible sur la page d’accueil de la Freebox Delta. Puis, dans la catégorie Channels.

Actuellement Starzplay, service d’abonnement à la demande permettant de regarder en streaming et en qualité full HD des films, et séries est accessible gratuitement pendant un mois, tout comme le catalogue de MGM, truffé de films cultes et Blockbusters et Mubi qui vous permet de découvrir chaque jour un film acclamé par la critique et choisi par des experts. Enfin, OCS est pour sa part accessible via une période d’essai de 7 jours.

Abonnés Freebox Delta : Jusqu’à demain, Amazon Music Unlimited gratuit pendant 3 mois

Le géant américain propose toujours 3 mois gratuits, sans engagement, sur son offre de streaming musical Amazon Music Unlimited. Il faudra cependant faire vite car ce cadeau prendra fin ce mardi 2 juin.

Les abonnés Freebox Delta peuvent y accéder facilement. Mieux qu’Amazon Music déjà inclus dans Amazon Prime(2 millions de titre), cette offre permet de profiter de 60 millions de titres en écoute illimitées.

Pour les abonnés Freebox Delta intéressés par cette promo, il est possible d’y souscrire directement depuis l’interface d’Amazon Music en cliquant sur “passer à l’Unlimited” ou via “vos paramètres Amazon Music” mais aussi en vous rendant directement sur la page d’accueil d’Amazon après s’être connecté à votre compte Prime. En tant que membre Amazon Prime, vous pouvez souscrire à Amazon Music Unlimited pour 9,99 €/mois ou seulement 99 €/an si vous choisissez l’abonnement annuel (soit l’équivalent de 2 mois offerts).

Filmo TV offert pendant un mois

FilmoTV est un service de VOD disponible dans la rubrique Vidéo Club de la Freebox. Outre les locations à l’unité, il propose aussi un Pass Cinéma Illimité qui vous donne accès à 700 films en SD, HD, VF, VO, des bonus, des interviews ainsi qu’une option mobilité offerte. Sur ce pass, Filmo TV vous propose 1 mois offert.

A noter que le service FilmoTV est disponible sur Amazon Channels, toujours avec un mois gratuit.