Free Mobile annonce de bonnes nouvelles pour les abonnés aux forfaits 100Go, Data illimitée, et Série Free

Après avoir annoncé ce matin la voix illimitée sur la forfait 2€/0€ ainsi que 5 chaînes offertes sur Freebox TV, Free Mobile indique qu’il prolonge les ses initiatives lancées au début de la crise sanitaire pour les abonnés au Forfait Free

Plusieurs actions ont été menées par l’opérateur de Xavier Niel durant le confinement pour son forfaits Free. Initialement prévus pour durer jusqu’au 30 avril, puis jusqu’au 11 mai,l’opérateur annonce le prolongement de ses cadeaux jusqu’au 11 juin.

Tout d’abord, les abonnés au forfait 100Go (ou data illimitée pour les abonnés Freebox) bénéficient toujours de 75 Go de data supplémentaire en roaming en Europe durant encore 1 mois

Ensuite, Free fait bénéficier de l’augmentation à 1 Mbit/s du débit 4G au-delà de l’enveloppe Internet inclus pour ses abonnés aux Forfaits Free 100 Go et Série Free 50 Go/60 Go) et ce, jusqu’au 11 juin