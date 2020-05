Free annonce 5 chaînes cinéma et jeunesse offertes jusqu’à fin mai

Les cadeaux continuent sur Freebox TV, même s’ils sont moins nombreux

Durant la période de confinement, Free a offert plus de 40 chaînes TV afin de rendre un peu moins douloureux cette période. Le confinement a été levé ce lundi et la mise au clair des chaînes s’est donc achevée à minuit. Mais Free annonce aujourd’hui que 5 chaînes resteront gratuites jusqu’au 28 mai : une chaîne cinéma et des chaînes jeunesse pour les enfants qui ne sont pas encore retournés à l’école.

Liste des chaînes offertes jusqu’au 28 mai chez Free

TCM Cinéma : canal 123 de Freebox TV

Boomerang : canal 144 de Freebox TV

Boomerang +1 : canal 145 de Freebox TV

Boing : canal 153 de Freebox TV

Toonami : canal 154 de Freebox TV

Comme d’habitude, pour bénéficier de la mise au clair de ces chaînes, il n’y a aucune manipulation à réaliser, il suffit de vous rendre sur les canaux idoines, dès maintenant et jusqu’au 28 mai