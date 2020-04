Abonnés Freebox Mini 4K : un nouveau service très utile pour les jeunes débarque gratuitement sur Molotov

Avis aux abonnés Freebox Mini 4K et plus particulièrement aux collégiens et lycéens, une nouvelle plateforme dédiée aux cours en ligne débarque sans surcoût sur Molotov. Le service de télévision par internet aux 10 millions d’utilisateurs continue de se mobiliser pendant le confinement.

Après avoir offert une multitude de chaîne à ses abonnés payants, Molotov pense à l’éducation. Dans une nouvelle rubrique dédiée à l’école, la plateforme intègre désormais un large choix de cours en vidéo du service français de soutien scolaire SchoolMouv, accessible à tous gratuitement.

De la sixième à la terminale, des matières comme le français, la géographie, les maths, la physique chimie, l’histoire, SES et la philosophie sont disponibles. Reste à choisir le cours qui vous intéresse et lancer la vidéo. Bref de quoi réviser sans sourciller !

Lancé en 2015, la plateforme SchoolMouv enregistre près de 2,5 millions de visites par mois. Environ 200 enseignants collaborent avec la startup pour accompagner les collégiens et les lycéens, à travers 12 000 contenus.