Sosh dégaine pour la première fois une offre avec plus de 50 Go, sans doubler le prix au bout d’un an

Une première pour la marque low-cost d’Orange. Une nouvelle série limitée débarque avec au compteur 80 Go de données pour 14.99€ par mois, sans engagement.

Sosh avait déjà lancé une offre sans limite de temps pour la première fois cette année, il a maintenant décidé de la booster avec encore plus de data pour le même prix. Disponible jusqu’au 27 avril prochain à 9h, cette offre est ainsi proposée à 14.99€/mois sans engagement, “même après un an“, précise l’opérateur. A noter que lors de la commande, il faudra s’acquitter de 10€ supplémentaires pour la carte SIM.

Dans cette offre, on trouve ainsi les appels, SMS, MMS illimités en France ainsi qu’une enveloppe de 80 Go depuis la France métropolitaine, le tout sur le réseau d’Orange bien sûr. Côté international, comptez ainsi les appels SMS et MMS illimités pour l’Europe et les DOM, ainsi qu’une enveloppe de 8 Go supplémentaires. C’est la première fois que Sosh propose une offre à plus de 50 Go.