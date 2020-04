Freebox TV : c’est parti pour 23 nouvelles chaînes offertes, soit 65 au total

Ce sont en tout 65 chaînes qui sont offertes sur Freebox TV

Univers Freebox vous annonçait lundi que 23 nouvelles chaînes allaient s’ajouter ce jeudi 16 avril à celles déjà offertes. Il s’agit de chaîne internationales, mais pour certaines d’entre elles les programmes sont en français, pour tout ou partie. L’occasion de voyager alors alors qu’il n’est plus possible de le faire depuis le confinement. Au total, ce sont donc 65 chaînes qui sont offertes sur la Freebox durant le confinement.

Comme d’habitude, pour bénéficier de ces chaînes gratuitement, il suffit de vous rendre sur les canaux indiqués dans la liste suivante à partir de jeudi :

Pack Arabia

555 Ennahar TV

575 Iqraa

659 Carthage +

660 PNC Food

666 Mazzika

667 Panorama Cinema

668 Panorama Drama

670 MBC Masr

671 MBC Drama

672 MBC3 (Melody Kids)

673 MBC

Pack Libanais

579 LBC



581 O’TV

655 NBN

656 Future TV Europe

658 Al Jadeed

Pack Arabo-Musulman

661 AM H Quran

662 AM Al Hadeeth

663 AM Space C.

664 Iqraa International

665 Azhari TV2

Retrouvez également la liste des 42 autres chaînes offertes jusqu’au 30 avril