Coronavirus : Free annonce offrir 42 chaînes en avril à tous ses abonnés

Cinéma, musique, jeunesse et divertissement, comme annoncé hier, Free offre de nouvelles chaînes à ses abonnés Freebox et en prolonge d’autres. C’est aujourd’hui officiel, 42 canaux sont dès à présent en clair sur Freebox TV, jusqu’au 30 avril.

L’opérateur de Xavier Niel continue d’accompagner sans relâche au quotidien ses abonnés pendant la période de confinement. A cette occasion, Free annonce prolonger la diffusion en clair sur Freebox TV des chaînes Jeunesse initialement prévue jusqu’au 31 mars et rend accessible sans débourser un centime jusqu’au 30 avril 2020 “de nouvelles chaînes parmi lesquelles des chaînes Cinéma comme Eurochannel, Drive in Movie Channel et TCM Cinéma mais aussi des chaînes Généralistes, Premium, Séries & Divertissements, Musique, Sport, Découverte, Style de vie/ Pratique et Étrangères”. Au total, 42 chaînes sont accessibles sans surcoût. Il y en aura donc pour tout le monde, petits et grands. A noter que Canal+ et Canal Séries ont mis fin hier à leur gratuité, la filiale de Vivendi ayant été attaquée par France Télévisons, TF1 et M6.

La liste des chaînes offertes sur Freebox TV en avril