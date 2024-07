Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : transformation du forfait 2€, ça bouge encore beaucoup sur les Freebox

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free lance son application TV Oqee sur les Smart TV Philips pour tous ses abonnés Freebox et Free Mobile 5G. Plus d’infos…

Free enrichit le catalogue de son service Oqee Ciné pour ses abonnés Free avec de nouveaux films d’animation gratuits, de Moby Dick à Stuart Little 2 en passant par Flash Gordon. Plus d’infos…

Un nouveau service de replay Dorcel TV, débarque sur la Freebox. Plus d’infos…

Free fait encore évoluer le fond d’écran de la Freebox Révolution. Plus d’infos… Free propose deux nouvelles offres enrichies pour les amoureux du 7ème art, à savoir le Pass Cinéma Premium à 14,99 €/mois ou le Pass Cinéma Intégral à 17,99 €/mois. Plus d’infos… Abonnés Freebox et Prime : 4 nouveaux jeux à récupérer gratuitement, trois licences cultes à l’honneur (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Alex Kidd in Miracle World DX). Plus d’infos… Free annonce le lancement de son application TV Oqee sur l’Apple Vision Pro, découvrez les premiers visuels. Plus d’infos… Free a lancé France 3 UHD sur les Freebox (canal 103). Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile renforce son offre et permet désormais de choisir entre deux options payantes pour son forfait 2€ : 3 Go à 0,99€/ ou 20 Go à 3,99€/mois supplémentaires. Plus d’infos…

L’offre Série Free passe 140Go à 160Go sans augmentation de tarif pour les nouveaux abonnés (10,99€/mois). Plus d’infos…

Free Mobile propose un nouveau pack comprenant un smartphone haut de gamme (Honor 200) et un casque Marshall offert. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free l’emporte face au fisc et obtient un remboursement de 22 millions d’euros. Plus d’infos…

Iliad abandonne l’idée de racheter Meo, l’opérateur portugais d’Altice. Plus d’infos…

Pathé Home, Pluto TV, Amazon Music, disponibles directement sur la Freebox ? Free répond. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox