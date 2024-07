Free enrichit le catalogue de son service Oqee Ciné pour ses abonnés Free avec de nouveaux films d’animation gratuits

Une sélection de films d’animation et de dessins animés arrive aujourd’hui sur Oqee Ciné, de Moby Dick à Stuart Little 2 en passant par Flash Gordon.

OQEE Ciné c’est où vous voulez, quand vous voulez et autant que vous voulez avec un peu de pub. Et c’est inclus dans les abonnements Freebox et le forfait mobile Free 5G. Disponible sur la chaîne 39 ou dans l’espace Vidéos/VOD des Player TV Freebox, mais aussi dans l’application OQEE by Free de nombreux supports comme les TV connectées de Samsung, LG et Philips, le service AVOD de Free propose plus de 500 films et séries en illimité avec publicités. Ce 12 juillet, l’opérateur intègre une série de nouveaux contenus :

“Images de synthèse, dessin, pâte à modeler et marionnettes: cette semaine, l’Animation est à l’honneur sous toutes ses formes avec une sélection de films et de dessins animés à regarder en famille, de 7 à 77 ans”, annoncent les équipes d’Oqee Ciné.

Partez au bout du monde avec nos héros rigolos: découvrez l’île des Angry Birds, Le monde secret des émojis et l’île aux Oeufs de Molly Monster, explorez le parc naturel des Rebelles de la forêt, suivez Elmo au pays des grincheux et Les Muppets dans l’espace où vous croiserez Flash Gordon et des Chimpanzés astronautes, visitez New York à bord du cabriolet spécial souriceau de Stuart Little 2, plongez au fond des océans avec Moby Dick, naviguez avec Les Pirates ou surfez avec les manchots Rois de la glisse… de quoi voyager tout l’été.

L’aventure est aussi au coin de la rue avec les histoires de Milo, de Titeuf et de Poil de carotte, ou dans la maison hantée de Monster House pour les plus courageux…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox