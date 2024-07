Le saviez-vous : tous les abonnés Free Mobile bénéficient d’une connexion gratuite et automatique à des millions de points d’accès WiFi Freebox

Son avantage est d’être entièrement sécurisé et de permettre une connexion à Internet sans toucher le volume de data inclus dans son offre mobile Free. Personne ne dira le contraire, le forfait à 2€ manque de données (50 Mo) pour ceux qui n’on pas opté pour l’un des boosters payants proposés par l’opérateur. Un peu de navigation sur le web, quelques e-mails, une ou deux mises à jours et c’est fini. Il s’agit d’une enveloppe data d’appoint avec laquelle les abonnés peuvent vite se retrouver à 10 euros de hors-forfait ou plus.