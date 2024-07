Free fait encore évoluer le fond d’écran de la Freebox Révolution

Free utilise un nouvel espace de communication sur la Freebox Révolution avec des affichages informatifs et designés.

L’interface TV de la Freebox Révolution a la particularité de pouvoir être personnalisée avec les images de son choix. C’est cette possibilité que commence à utiliser Free pour communiquer sur les nouveautés qu’il lance sur la Freebox.

En effet, après avoir déjà fait un test le mois dernier, Free remplace diffuse désormais un fond d’écran sur la Freebox Révolution en lien avec l’actualité Freebox, et, nouveauté, avec une rotation des infomations qui sont diffusées. A date, ce fond décran communique ainsi sur Friends, House of the dragon, Harry Potter ou encore Game of Thrones. Et il s’agit d’une infographie travaillée et même animée pour certaines. De quoi s’infromer et bénéficier de nouveaux fonds d”cran.

Exemples de fonds d’écran diffusés sur la Freebox Révolution :

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox