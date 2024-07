France 3 UHD disponible sur la TV d’Orange et la TNT

France 3 UHD est désormais accessible sur le canal 903 de la TV d’Orange, offrant une qualité d’image exceptionnelle pour les clients Fibre équipés d’un décodeur TV UHD ou du décodeur TV6 avec un téléviseur UHD compatible HDR10.

La chaîne a commencé sa diffusion le 10 juillet et propose une expérience télévisuelle de pointe. Les premiers programmes en 4K native seront diffusés durant les Jeux de Paris 2024, à partir du 26 juillet. France 3 UHD mettra en avant les sports collectifs, permettant aux téléspectateurs de vivre les événements sportifs avec une qualité visuelle et sonore inégalée.

Disponibilité sur la TNT

En plus de la TV d’Orange, France 3 UHD sera également disponible sur le canal 53 de la TNT en métropole et sur le canal 23 en Outre-mer pour une durée de deux mois. Cette initiative permet à un plus grand nombre de téléspectateurs de bénéficier de la haute définition.

L’UHD : le futur de la télévision

Avec près de 70 % des foyers français équipés de téléviseurs 4K/UHD, la demande pour des contenus de haute qualité ne cesse de croître. Les écrans plus grands et la recherche d’une qualité optimale poussent les diffuseurs à adapter leurs offres. L’UHD offre une image avec un milliard de couleurs et une définition quatre fois supérieure à la HD traditionnelle. La fréquence d’images doublée (passant de 25 à 50 images par seconde) garantit une fluidité et une clarté accrues des mouvements à l’écran.

Une immersion visuelle et sonore

L’UHD ne se limite pas à une amélioration visuelle. Elle offre également une immersion sonore exceptionnelle, permettant une distinction claire des dialogues, idéale pour les personnes malentendantes. Cette technologie plonge les téléspectateurs au cœur de l’action, qu’il s’agisse d’un spectacle, d’un match de football ou d’un film.

Un Réseau de Chaînes UHD

France Télévisions continue d’innover pour répondre aux attentes des téléspectateurs. Actuellement, quatre chaînes UHD sont disponibles sur le plan de service de la TV d’Orange :

France 2 UHD sur le canal 902

France 3 UHD sur le canal 903

TF1 4K sur le canal 990

M6 4K sur le canal 992

