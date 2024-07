Free lance deux nouveaux “Pass Cinéma” incluant OCS, des chaînes connues et un petit plus

Free profite du très récent lancement du bouquet Ciné+OCS pour proposer deux “Pass Cinéma” intégrant cette nouvelle offre, avec en plus d’autres chaînes dédiées au grand écran.

Free n’est décidément pas avare en nouveautés durant l’été. Après avoir lancé successivement le bouquet Ciné+OCS ou encore le pack Ciné Pop, l’opérateur annonce ce 12 juillet proposer désormais deux nouvelles offres enrichies pour les amoureux du 7ème art, à savoir le Pass Cinéma Premium à 14,99 €/mois ou le Pass Cinéma Intégral à 17,99 €/mois.

Dans le détail, la Pass Cinéma Premium, intègre le bouquet Ciné+OCS, qui rassemble à lui seul des centaines de films et de séries, allant des blockbusters récents aux grands classiques du cinéma mais aussi “une sélection de films récents disponibles dès six mois après leur sortie en salle, ainsi que la possibilité de retrouver ces films via les services de replay des chaînes”, annonce l’opérateur sur son portail. Parmi les autres chaînes figurent notamment TCM Cinéma, Action ou encore Eurochannel et Filmbox ArtHouse dédiée aux films artistiques et indépendant.

Le Pass Cinéma Premium inclut en tout 12 chaînes cinéma :

OCS (canal 109)

Ciné+ Frisson (canal 110)

Ciné+ Émotion (canal 111)

Ciné+ Family (canal 112)

Ciné+ Festival (canal 113)

Ciné+ Classic (canal 114)

TMC Cinéma (canal 123)

Action (canal 121)

Crime District (canal 202)

Euro Channel (canal 119)

Filmbox ArtHouse (canal 124)

Drive-in Movie Channel (canal 120)

Pass Cinéma Intégral, plus complet avec deux chaînes pour adultes C’est Free qui le décide, le nouveau Pass Cinéma Intégral est l’offre est la plus complète de Free en matière de cinéma, avec deux chaînes supplémentaires premium pour adultes.

“Tout comme le Pass Cinéma Premium, le Pass Cinéma Intégral donne accès à des centaines de films et séries disponibles, y compris une sélection de films récents six mois après leur sortie en salle. Avec en plus, Dorcel TV et Vixen TV, pour un public averti. Et si vous manquez votre séance, vous avez accès à une grande sélection de contenus à la demande en rattrapge via les services de replay des chaînes inclus dans votre abonnement”, présente le FAI Les chaînes incluses sont également :

Dorcel TV (canal 370)

Vixen TV (canal 375)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox