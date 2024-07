Canal+ et la Professional Fighters League s’unissent pour diffuser le MMA en Afrique

Le Groupe CANAL+ et la Professional Fighters League (PFL) ont annoncé un partenariat pluriannuel stratégique pour la diffusion exclusive des combats PFL en Afrique sub-saharienne en langue française. Cet accord inclut également le Myanmar et Haïti, élargissant ainsi la portée de la ligue de MMA à un public international diversifié.

Grâce à cet accord, CANAL+ diffusera toutes les franchises de la PFL en direct, y compris les compétitions PFL Global, PFL Europe, PFL MENA, Bellator Champions Series, PFL Super Fights, ainsi que certaines archives de la PFL et Bellator. De plus, le lancement de la PFL Africa en 2025 sera largement couvert, bénéficiant d’une visibilité majeure sur les antennes de CANAL+ Sport en Afrique sub-saharienne. Les téléspectateurs auront ainsi accès à une couverture complète et continue des événements de la PFL, commentée en français pour une meilleure expérience de visionnage.

James Frewin, Directeur Général du PFL pour l’international, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat : “Le PFL est ravi de s’associer à CANAL+ pour une diffusion en Afrique sub-saharienne en langue française. Nous sommes convaincus qu’il y a une vraie demande des fans de MMA sur les zones traditionnellement moins bien desservies autour de ce sport, qui plus est en langue française.”

Avec un potentiel de près de 8 millions de foyers, cette collaboration représente une opportunité majeure pour le développement du MMA en Afrique sub-saharienne, une région où le sport de combat gagne en popularité.

La vision du groupe CANAL+

Jacques du Puy, Président de CANAL+ International, a souligné l’importance de ce partenariat pour le groupe : “Nous sommes fiers de proposer le PFL à nos abonnés en Afrique. Les compétitions de sport de combat, et les ligues de MMA notamment, attirent de plus en plus de fans parmi nos publics, en particulier auprès du public africain. Ce partenariat avec une franchise PFL dédiée en Afrique, et la diffusion de combats emblématiques avec des stars comme Francis Ngannou ou Cédric Doumbé, est une excellente nouvelle qui s’inscrit dans la stratégie du Groupe CANAL+ de développer le sport en Afrique et au-delà des frontières.”

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox